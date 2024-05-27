Белград признателен Баку за помощь и поддержку

В поздравительном письме говорится: «От имени народа Республики Сербия и от себя лично сердечно поздравляю Вас с Днем независимости Азербайджанской Республики, желаю Вашей стране прогресса, а Вашему народу – высокого благосостояния.

Республика Сербия придает особое значение отношениям с Азербайджанской Республикой, основанным на взаимном доверии, согласии и уважении, а также приверженности последовательному соблюдению фундаментальных принципов международного права.

Разрешите выразить признательность за понимание и позицию, проявленные Азербайджанской Республикой в ходе недавнего голосования на Генассамблее ООН, и поддержку тем самым Республики Сербия, мира и стабильности в регионе.

Я глубоко признателен за помощь и поддержку Вашей страны в вопросах, представляющих важное значение для Республики Сербия как в двусторонней, так и многосторонней плоскости. С чувством большой гордости хотел бы отметить, что Азербайджанская Республика неоднократно демонстрировала искреннее партнерство в защите жизненных интересов, и мы в Республике Сербия не забудем этого.

Я высоко оцениваю Ваше участие в укреплении сотрудничества между нашими странами. Уверен, что стратегическое партнерство между Республикой Сербия и Азербайджанской Республикой во всех областях, представляющих взаимный интерес, в частности, в экономической сфере, будет укрепляться, расширяться и в предстоящий период. Хочу выразить готовность вместе с Вами вносить личный вклад в это дело.

Я также благодарен за внимание и поддержку, проявленные в вопросе Косово и Метохии, представляющем для нас важнейшее национальное и государственное значение. Принципиальная и решительная поддержка Азербайджанской Республики в вопросе суверенитета и территориальной целостности Республики Сербия является показателем приверженности Вашей страны защите основных принципов международного права. Хочу заверить Вас в том, что Республика Сербия также будет продолжать поддерживать суверенитет и территориальную целостность Азербайджанской Республики».