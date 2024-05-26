Медведев заявил, что России нужна только победа

России в войне против Украины «нужна только победа», и в ближайшее время она добьется результатов, считает зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Уверен, что благодаря таким военнослужащим, как вы, благодаря будущим офицерам мы в самом ближайшем будущем добьемся необходимых нам результатов. <...> Результаты эти тоже вам понятны — нам нужна только победа, и эту победу мы получим», — сказал Медведев, беседуя с военнослужащими в Ленинградской области.