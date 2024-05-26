В Луганске сильные взрывы и пожар

В Луганске (с 2014 года находится под контролем РФ) вечером 27 мая сообщили о взрывах.

Назначенный Россией «глава» области Леонид Пасечник заявил, что по городу нанесли удар кассетными боеприпасами, из-за этого возник пожар.

На место выехали сотрудники МЧС, правоохранительных органов и медики. В то же время местные жители сообщали, что взрывы прогремели рядом с военным авиаучилищем и авиаремонтным заводом.

Находящийся в Киеве украинский глава Луганской областной военной администрации (ОВА) Артем Лысогор написал в своем телеграме, что взрывы произошли в районе бывшего Луганского высшего военного авиационного училища штурманов и находящегося рядом авиазавода.