Евросоюз может наказать Израиль

Главы МИД стран Евросоюза на встрече в Брюсселе впервые подробно обсудили возможность введения санкций в отношении Израиля в случае продолжения им операции в городе Рафах на юге сектора Газа. Об этом сообщил министр иностранных дел и обороны Ирландии Михол Мартин.

«Есть те, кто выступает за санкции, если Израиль не выполнит постановления Международного суда ООН. Очевидно, что на уровне Совета ЕС нет согласия, учитывая различные точки зрения там», - сказал Мартин, слова которого приводит телеканал RTE.

Ирландский министр добавил, что стороны впервые провели «серьезную дискуссию по вопросу санкций». «Если [решение суда] не будет выполнено, то нам придется рассматривать все варианты», - отметил Мартин.

Международный суд ООН 24 мая вынес решение по дополнительным временным мерам в отношении Израиля в рамках поданного ЮАР иска о возможном нарушении Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. В соответствии с ним израильская армия должна немедленно прекратить наступление в Рафахе и сохранить открытым одноименный контрольно-пропускной пункт для оказания гуманитарной помощи палестинцам. Кроме того, еврейское государство должно принять меры, чтобы обеспечить беспрепятственный доступ в сектор Газа любых комиссий по расследованию, миссий по установлению фактов или других следственных органов, уполномоченных компетентными структурами ООН, для расследования обвинений в геноциде.