В Крыму снесли памятник защищавшему крымских татар генералу

В Симферополе снесли памятник генералу-диссиденту Петру Григоренко, который поддерживал крымских татар и выступал против их депортации советскими властями из Крыма. Об этом пишет «Крым.Реалии».

О сносе монумента рассказал заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров. В 1999 году памятник был открыт в Симферополе на Советской площади по инициативе Меджлиса крымскотатарского народа и содействии Народного Руха Украины.

Умеров заявил, что о сносе памятника ему рассказал знакомый, проживающий в Крыму: «Убрали его, вероятнее всего, накануне 18 мая. Он был не в очень заметном месте, и люди могли не заметить».

Умеров рассказал, что Григоренко «очень активно поддерживал крымских татар в их борьбе за возвращение на Родину из депортации». Генерал ездил на судебные процессы Мустафы Джемилева (один из лидеров крымскотатарского национального движения - ред.), приезжал на один из судебных процессов в Ташкент.