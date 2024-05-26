Ильхам Алиев обратился к участникам международной конференции

Азербайджан всегда был солидарен с малыми островными развивающимися странами, отстаивая их законные интересы и разделяя обеспокоенность, говорится в обращении президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам IV Международной конференции по малым островным развивающимся государствам на тему «Намечая курс к устойчивому процветанию», проводимой на Антигуа и Барбуде.

Глава государства, подчеркнув, что Азербайджан в период четырехлетнего председательства в Движении неприсоединения не жалел усилий для продвижения повестки дня Движения, отметил: «Лидерство в Движении неприсоединения дало Азербайджану возможность лучше понять нужды и проблемы всех государств-членов, включая малые островные развивающиеся государства».

В обращении президента Алиева также говорится, что малые островные развивающиеся государства наиболее уязвимы к изменению климата. Указав, что изменение климата препятствует их прогрессу в достижении целей устойчивого развития, глава государства отметил: «Решение проблем, связанных с последствиями климатических изменений для малых островных развивающихся государств, будет одним из наших приоритетов во время председательства Азербайджана в COP29. В рамках конференции в Баку мы планируем провести Саммит МОСРГ. Мы сделаем все возможное, чтобы голоса малых островных развивающихся государств были услышаны громко и четко».

Президент Алиев также заявил, что Азербайджан будет содействовать участию малых островных развивающихся государств в СОР29. «Лозунг, который мы выбрали для Бакинской конференции СОР29 — «Солидарность во имя зеленого мира» — отражает дух нашей миссии в рамках COP29. Поскольку мы все вместе столкнулись с данной ситуацией, призываю все страны действовать солидарно, чтобы спасти нашу планету. Для достижения этой цели нам необходимы политическая воля и многосторонний подход, за который всегда выступал Азербайджан», - отмечается в обращении главы государства.