Совбез ООН экстренно собирается
Совет Безопасности ООН во вторник, 28 мая, проведет экстренное заседание в связи с ударом Армии обороны Израиля по палаточному лагерю в Рафахе, в результате которого погибли десятки палестинцев. Об этом сообщил ТАСС дипломатический источник в Совбезе.
«Во вторник вечером состоятся закрытые консультации по запросу Алжира», - сказал источник.
В ночь на 27 мая израильские военные нанесли по Рафаху удар, ракеты попали в палаточный лагерь в районе Телль-эс-Султан, вспыхнул пожар, погибли не менее 40 человек.
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что аппарат Генштаба по установлению фактов начал расследование обстоятельств гибели мирных жителей в районе удара в Рафахе.