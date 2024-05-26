Совбез ООН экстренно собирается

Совет Безопасности ООН во вторник, 28 мая, проведет экстренное заседание в связи с ударом Армии обороны Израиля по палаточному лагерю в Рафахе, в результате которого погибли десятки палестинцев. Об этом сообщил ТАСС дипломатический источник в Совбезе.

«Во вторник вечером состоятся закрытые консультации по запросу Алжира», - сказал источник.

В ночь на 27 мая израильские военные нанесли по Рафаху удар, ракеты попали в палаточный лагерь в районе Телль-эс-Султан, вспыхнул пожар, погибли не менее 40 человек.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что аппарат Генштаба по установлению фактов начал расследование обстоятельств гибели мирных жителей в районе удара в Рафахе.