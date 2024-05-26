В Армении затопленные районы объявили зоной бедствия

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал постановление об объявлении зоной бедствия нескольких общин Лорийской и Тавушской областей в связи с наводнением.

Из-за проливных дождей реки Дебед и Агстев вышли из берегов в Лорийской области Армении. Дома сотен жителей оказались затоплены, также перекрыта межгосударственная дорога в Грузию. Указом премьер-министра Никола Пашиняна создан оперативный штаб для управления ситуацией. На месте происшествия работали более 320 спасателей. Четыре человека погибли.

Глава общины Алаверди Лорийской области Давид Гумашян назвал ситуацию после наводнения «катастрофической». Разрушения затронули дома, мосты и дороги, отметил он.