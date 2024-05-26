По Израилю запустили 80 ракет

Телеканал Al Mayadeen сообщил, что боевики выпустили свыше 80 снарядов из реактивных систем залпового огня по городу Кирьят-Шмона и поселениям Мерон, Кфар-Хошен и Цафон.

В сводке военно-информационной службы «Хезболлы» говорится, что эту операцию ее отряды провели в ответ на израильский авианалет на госпиталь на юге Ливана.

Также утверждается, что беспилотники-камикадзе, запущенные боевиками, поразили военные объекты в районе города Нагария на севере Израиля, в частности командный пункт 411-го артиллерийского дивизиона и казарму. В ответ израильские ВВС и беспилотники совершили налеты на форпосты «Хезболлы» в западном секторе ливанского юга. По информации портала Janoubia, пять ударов были нанесены по штабу спецподразделений «Радван», огневым позициям в районе Мейс-эль-Джебель и Эль-Хиям.

В то же время движение «Исламское сопротивление Ирака» объявило о нанесении удара по израильскому городу Эйлат, расположенному на побережье Красного моря. Утверждается, что целями нападения стали некие «военные цели». Атака была совершена при помощи трех беспилотников. Сведений о последствиях обстрела не приводится.

Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля проинформировала о том, что в Эйлате сработали сирены воздушной тревоги.