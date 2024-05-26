Политика Ирана не изменится
Иран продолжит проводить свою политику противостояния Израилю и после гибели президента Ибрагима Раиси, заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Исламской Республики Насер Канаани.
«Поддержку Палестины и противостояние сионистскому режиму можно назвать одними из основных принципов внешней политики Ирана, проистекающих из Конституции и указаний духовного лидера Ирана», - приводит слова Канаани телеканал Press TV.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!