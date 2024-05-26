Израиль попал в большой скандал. Нетаньяху оправдывается. Мир осуждает

26 мая ЦАХАЛ нанесла удар по комплексу ХАМАС в Рафахе, в результате чего в палаточном лагере для перемещенных палестинцев начался пожар. Минздрав сектора Газа, подконтрольный палестинскому движению, заявил, что погибли не менее 45 человек.

При ударе Израиля по городу Рафах на юге сектора Газа, в результате которого погибли мирные жители, была допущена «трагическая ошибка», заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху, пишет Associated Press.

«Несмотря на все наши усилия не причинить вреда ни в чем не повинному гражданскому населению,... произошла трагическая ошибка», — заявил Нетаньяху в обращении к израильскому парламенту.

Он пообещал, что Израиль займется его расследованием. Израильская армия в понедельник заявила, что в результате авиаударов, нанесенных вечером в воскресенье, через несколько часов после ракетного обстрела Тель-Авива, были убиты два высокопоставленных боевика ХАМАС и что она расследует сообщения о гибели гражданских лиц в результате пожара.

Представители властей США и ряда стран Европы раскритиковали израильский удар по городу Рафах. Вашингтон призвал Израиль принимать меры предосторожности, чтобы защитить гражданские лица, пишут западные СМИ.

«Мы ясно говорим, что Израиль должен принимать все возможные меры, чтобы защищать мирных граждан. Мы активно контактируем с израильской армией и партнерами, чтобы понять, что произошло», - заявил советник Белого дома Джон Кирби.

При этом он подчеркнул, что израильская сторона, с точки зрения США, имеет полное право и дальше проводить операции против военизированных группировок в Газе.

Италия, Франция, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель осудили эту атаку, призвали остановить военную операцию, указав на то, что для палестинцев сектора Газа больше не осталось безопасных зон, где можно было бы переждать боевые действия.

Египет выразил сожаление по поводу «нападения на беззащитных гражданских лиц» и назвал его частью «систематической политики, направленной на расширение масштабов смерти и разрушений в секторе Газа, чтобы сделать его непригодным для жизни».

Иордания также выразила свое осуждение, обвинив Израиль в том, что он продолжает совершать военные преступления.

Кувейт заявил, что атака показала всему миру «вопиющие военные преступления и беспрецедентный геноцид со стороны Израиля».

Катар осудил израильскую бомбардировку как «опасное нарушение международного права».