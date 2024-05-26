Президент Украины Владимир Зеленский, находящийся с визитом в Бельгии, подписал с премьер-министром этой страны Александером Де Кроо соглашение о безопасности.

«Документ предусматривает выделение Бельгией не менее 977 млн евро военной помощи Украине в этом году, а также обязательство Бельгии оказывать поддержку в течение десятилетнего срока действия соглашения», — написал Зеленский в X.

Соглашение подтверждает обязательство Бельгии поставить Украине 30 истребителей F-16 до 2028 года, первые из них поступят уже в этом году.

Соглашение гарантирует своевременную помощь Украине в сфере безопасности, поставку бронетехники, оборудования для нужд ВВС и ПВО Украины, помощь с обеспечением военно-морской безопасности и разминированием, участие в коалиции по поставке артиллерийских боеприпасов и помощь с военной подготовкой. Документ также предусматривает сотрудничество в оборонной сфере, поддержку Бельгией «Формулы мира Украины», усиление санкций против России, использование замороженных российских активов и помощь в восстановлении экономики, отметил Зеленский.

Такое же соглашение президент Украины подписал в понедельник с премьер-министром Испании Педро Санчесом. После Бельгии Зеленский, как ожидается, отправится в Португалию.