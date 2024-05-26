Армения и Бельгия налаживают оборонное сотрудничество обновлено 14:20
На встрече министра обороны Армении Сурена Папикяна с вице-премьером Бельгии Давидом Кларинвалем были обсуждены перспективы налаживания оборонного сотрудничества, сообщили в пресс-службе армянского оборонного ведомства.
Согласно сообщению, Папикян представил процесс и цели реформ, проводимых в вооруженных силах Армении.
Были также обсуждены вопросы, касающиеся сотрудничества в рамках НАТО и ЕС, а также проблемы региональной безопасности.
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Делегация Армении во главе с министром обороны Суреном Папикяном отбыла в Брюссель, сообщает пресс-служба армянского оборонного ведомства.
Визит Папикяна носит рабочий характер, подчеркнули в Минобороны РА. Другие подробности поездки не сообщаются.