На встрече министра обороны Армении Сурена Папикяна с вице-премьером Бельгии Давидом Кларинвалем были обсуждены перспективы налаживания оборонного сотрудничества, сообщили в пресс-службе армянского оборонного ведомства.

Согласно сообщению, Папикян представил процесс и цели реформ, проводимых в вооруженных силах Армении.

Были также обсуждены вопросы, касающиеся сотрудничества в рамках НАТО и ЕС, а также проблемы региональной безопасности.