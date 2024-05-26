Сотрудник ANAMA подорвался на мине

Сотрудник Агентства по разминированию (ANAMA) Хасил Юсубов (1997 г.р.) во время исполнения служебных обязанностей на территории села Сырхавенд Агдамского района подорвался на противопехотной мине. Об этом говорится в совместном заявлении МВД Азербайджана и Агентства.

При взрыве ему оторвало стопу левой ноги. Мужчину доставили в районную больницу, где ему оказывается необходимая помощь. Состояние Хасила Юсубова оценивается как удовлетворительное.