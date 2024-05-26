Пашинян не посетил мемориал участникам войны с Турцией

Премьер-министр Армении Никол Пашинян впервые не посетил мемориальный комплекс Сардарапат в День Республики. Как сообщают зарубежные СМИ, всю ночь здесь дежурили оппозиционные активисты во главе с лидером движения "Тавуш во имя родины" архиепископом Багратом, которые были намерены препятствовать визиту Пашиняна.

Всю ночь сотрудники Общественного телевидения в мемориальном комплексе устанавливали передвижную телевизионную станцию для выхода в прямой эфир, на территории комплекса была также установлена трибуна.

28 мая 1918 года Национальный совет Армении заявил о независимости республики. В те же дни у населенного пункта Сардарапат произошла битва между армянской армией и турецкими войсками, в результате которой последние были вынуждены отступить.

В 1978 году, в 60-ю годовщину сражения, на его месте был открыт мемориал. Ежегодно 28 мая в День Республики в Сардарапате политическое и военное руководство Армении отдает дань памяти участникам тех событий.