Медведев преподал урок истории Байдену

"[Президент США Джо] Байден, рассуждая как стопроцентный манкурт, сказал, что американские военные победили фашизм и освободили Европу. И это не старческая деменция, а сознательная линия на корректировку истории. Это борьба с нашей страной.

За нами миллионы граждан нашей страны, павших от рук фашистов, и их память мы предать не имеем права. Тем более что эту память пытаются стереть, а историю - переписать", - сказал он.

В понедельник Байден, выступая на Арлингтонском национальном кладбище под Вашингтоном, заявил, что именно американские военнослужащие, высадившиеся 80 лет назад в Нормандии, "освободили целый континент и буквально спасли мир". Он в своей речи не стал упоминать о Советском Союзе и других союзниках по антигитлеровской коалиции.