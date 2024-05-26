Западные компании «между молотом и наковальней»

Сотни западных компаний, объявивших ранее об уходе из России из-за войны РФ против Украины, отказались от таких планов и продолжают бизнес в этой стране. Об этом сообщила газета Financial Times.

По ее данным, пересмотреть решение их заставили несколько причин, в том числе «рост потребительской активности и бюрократические препоны». Речь идет, в частности, о скидке на активы из недружественных стран и дополнительных налогах при уходе из России.

«Многие европейские компании оказались между молотом и наковальней», - цитирует газета одного из руководителей, работающих с западными фирмами в стране. «Они сказали, что уйдут. Им были предоставлены на выбор покупатели их бизнеса, которые оказались для них неприемлемыми», - отметил он.

В целом, по данным издания, с 2022 года в России осталось более 2,1 тыс. международных компаний. Примерно 1,6 тыс. либо ушли с рынка, либо свернули свою деятельность в РФ.