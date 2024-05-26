Две страны против ударов по России западным оружием

Германия и Италия выступают против ударов Вооруженных сил Украины западным оружием по военным объектам на территории РФ, включая артиллерийские и топливные склады. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

Согласно информации издания, генсек НАТО Йенс Столтенберг 28 мая призовет страны Евросоюза дать согласие на подобные удары. Однако, как отмечает издание, единого мнения на этот счет среди участников объединения пока нет, отмена ограничений на удары вызывает споры в первую очередь среди стран Североатлантического альянса.

Накануне глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе заявил, что министры иностранных дел 27 стран Евросоюза обсудили на заседании вопрос отмены ограничений на применение Украиной западного оружия для ударов по территории России.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью британскому журналу The Economist предложил союзникам по альянсу вновь рассмотреть вопрос, должна ли украинская сторона иметь возможность наносить удары с помощью западного оружия по военным объектам, расположенным на территории РФ. При этом на сессии Парламентской ассамблеи НАТО он заявил, что войск государств - членов альянса не должно быть на земле или в небе Украины, иначе удержать блок вне конфликта будет очень сложно.