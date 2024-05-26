Калибаф вновь избран председателем парламента Ирана

Депутаты иранского меджлиса (парламента) переизбрали в должности председателя Бакера Калибафа, сообщает агентство Tasnim.

Кандидатуру Калибафа, который занимает этот пост с мая 2020 года, поддержали 198 парламентариев из 287 присутствовавших. Его конкурентами были консервативный политик Моджтаба Зуннур, за которого проголосовали 60 депутатов, и бывший глава МИД Ирана Манучехр Моттаки, который заручился поддержкой пяти депутатов.

В прошлом Калибаф был главой администрации Тегерана, а также командовал Революционной гвардией Ирана.