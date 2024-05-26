Иран закупит у России вертолеты

Иран подписал контракт с Россией на закупку 12 вертолетов Ми-17, четыре из которых могут быть доставлены к марту 2025 года. Вертолеты будут использоваться для обслуживания Иранского Общества Красного Полумесяца, сообщает издание Avio News.

Стоимость сделки составит около 500 млн долларов. Новые вертолеты будут оснащены системами ночного видения, которые позволят летать в условиях плохой видимости.

Контракт на поставку вертолетов был подписан спустя несколько дней после авиакатастрофы, в которой погибли президент Ирана Ибрагим Раиси, глава МИД Хоссейн Амир Абдоллахиан и сопровождающие их лица.