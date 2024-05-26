Ильхам Алиев заложил фундаменты сел в Агдаме обновлено 12:32
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заложил фундамент сел Немирли и Шотланлы Агдамского района.
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Находящийся в Агдамском районе президент Азербайджана Ильхам Алиев заложил фундамент села Гюллюджа.
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня, 28 мая, заложил фундамент села Тагыбейли Агдамского района, сообщает официальный сайт главы государства.
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