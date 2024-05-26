Норвегия и Испания признали Палестину в качестве независимого государства. Решение вступило в силу со вторника, 28 мая, подтвердило Министерство иностранных дел в Осло. Об этом пишет сегодня Deutsche Welle.

«Благодаря этому признанию мы предоставляем новую программу процессу, начавшемуся с соглашений «Осло» (между Израилем и палестинцами - ред.)», - заявил Эйде.

По его мнению, данное решение может «придать больший импульс мирному урегулированию» на Ближнем Востоке, если примеру Норвегии последуют другие страны.

Председатель правительства Испании Педро Санчес также объявил во вторник, 28 мая, что его страна признает независимое государство Палестина в границах 1967 года и со столицей в Восточном Иерусалиме, сообщило информационное агентство EFE.

Это решение Санчес назвал историческим, подчеркнув, что оно «ни против кого не направлено» и «в меньшей степени против Израиля», страны, которая является другом Испании, с которой Мадрид намерен поддерживать самые хорошие отношения.

Заявления о признании независимого палестинского государства 28 мая ожидается также от Ирландии, которая несколько дней назад сообщила о намерении признать Палестину одновременно с Норвегией и Испанией.

Израиль выступает категорически против признания Палестины. «Продвигать признание палестинского государства - значит говорить убийцам и насильникам, что террор окупается», - заявил недавно постпред Израиля в ООН Гилад Эрдан, добавив, что Палестинская автономия не отвечает критериям, необходимым для преобразования в суверенное государство.

Глава МИД Израиля Исраэль Кац 22 мая отозвал послов своей страны в Ирландии и Норвегии для незамедлительных консультаций.

Германия заявила, что пока не планирует признавать палестинское государство. Президент США Джо Байден также отверг одностороннее признание Палестины.