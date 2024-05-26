Призывала к убийству украинских пленных: СБУ задержала российского агента

«Она обходила прифронтовую местность, где пыталась выявить локации укрепрайонов и огневых позиций артиллерии ВСУ. Также фигурантка… выспрашивала нужную ей информацию у своих знакомых под видом бытовых разговоров. Разведданные мессенджером пересылала своему приятелю – предателю из временно захваченной части области, который в составе оккупационных группировок РФ воюет против Украины. Полученные сведения он передавал кадровым военным из состава военной разведки России, находящимся вблизи передового восточного фронта», – сообщается в телеграм-канале СБУ во вторник.

Также в ходе расследования стало известно, что женщина советовала своему приятелю убивать украинских пленных вместо обмена. Она находится под стражей, ей грозит до 12 лет тюрьмы.