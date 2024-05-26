Россия пообещала работать с Пашиняном

В России "заинтересованы в стабильной ситуации" в Армении, РФ будет "работать с любой властью в республике, главное, чтобы там не было никаких человеческих жертв", заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

"Очередные акции протеста начались утром 27 мая в разных регионах Армении. Протестующие требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна из-за согласования между Баку и Ереваном границы в районе Тавушской области", - написал Джабаров в своем телеграм-канале.

По его словам, в России "внимательно наблюдают за ситуацией, потому что Армения - наш партнер по ОДКБ, хотя они в последнее время все чаще говорят о выходе из этой структуры": "Кроме того, это член Евразийского экономического союза. Пока мы видим, что Пашинян сохранил власть и после выборов, и после Второй Карабахской войны. У него достаточно прочные позиции".

"Мы заинтересованы, чтобы в республике была стабильность. Россия будет работать с любой властью в Армении. Главное, чтобы там не было никаких человеческих жертв", - отметил Джабаров.

Сенатор подчеркнул, что Россия всегда говорит, что "мы — естественные союзники Армении и надеемся, что останемся ими и в будущем". "Любые попытки нас столкнуть будут иметь самые тяжелые последствия для самой Армении, потому что более верного союзника, чем Россия, у армян нет", - добавил он.