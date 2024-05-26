Александр Караваев, автор haqqin.az 12:43

Спустя несколько дней после трагической гибели Ибрагима Раиси несколько иранских изданий, на что уже обращал внимание haqqin.az, опубликовали материалы о перспективах развития транспортного коридора "Араз", фактически дублирующего Зангезурский коридор с другой стороны русла реки Араз, расположенного южнее ирано-армянской границы. Как и писал haqqin.az, фактически этот проект был призван, чтобы вдохнуть вторую жизнь в Зангезурский проект, замороженный политическим руководством Армении. Напомним, что президент Ильхам Алиев вместе с Ибрагимом Раиси, помимо запуска гидроузла Гыз Галасы, открыли также новый мост "Агбенд" через приграничную реку Араз. Мост был сооружен в рекордно короткие сроки, всего за восемь месяцев, что говорит о значимости этого проекта для исламской республики. Проект стартовал в октябре 2023 после встречи заместителя главы правительства Азербайджана Шахина Мустафаева и министра дорог и городского развития Ирана Мехрдада Базрпаша, возглавляющих ирано-азербайджанскую экономическую комиссию.

Если же проанализировать содержание последней встречи Алиева и Раиси в контексте проекта данного транспортного коридора, то можно сделать достаточно интересные выводы относительно задуманных, но, к сожалению, так и не задокументированных договоренностей президентов Ирана и Азербайджана по стратегическому развитию МТК "Север-Юг". Следует учесть, что в приграничной торговле двух стран связка азербайджанского Зангезурского проекта и иранского коридора "Араз" очень многое меняет и создает магистральную базу для "длинных" автоперевозок между Ираном и Россией еще до момента полного запуска коридора "Араз", когда на иранской территории южнее границы с Арменией будет построен 21 мост и пять крупных мостовых переходов. Новый пограничный переход у моста Агбенд рассчитан на ежесуточное прохождение 1 100 машин. Для сравнения: до 2021 года российско-азербайджанскую границу в зависимости от сезона ежесуточно пересекали от 425 до 700 машин (после модернизации пропускных пунктов "Яраг-Казмаляр", "Ново-Филя" и "Тагиркент-Казмаляр" появились технические возможности пропускать до 1,7 тысячи машин в сутки). Понятно, что в этом сезоне на новом переходе на границе Ирана и Азербайджана тысяча машин в сутки не появится. Тем не менее уже сегодня речь идет об очень серьезном ресурсе развития автотранспортного сегмента МТК "Север-Юг".

К 2026 году, когда завершится реконструкция всех восьми пунктов пропуска на границе Азербайджана и России, а также будет возведена новая железнодорожная станция "Самур" и пункт пропуска "Дербент", предполагается запуск и сквозного автомобильного движения через коридор "Араз". В свою очередь, связующим и подводящим автосегментом для международного грузопотока станет трасса Ахмедбейли-Горадиз-Миндживан-Агбенд. Новая сеть коммуникаций помимо перехода в городе Астара на азербайджано-иранской границе придаст дополнительные возможности развития грузооборота от России до Персидского залива. Кроме того, там же, через коридор "Араз", встречные потоки грузов из Нахчывана с основной территорией Азербайджана пойдут по более короткому маршруту. Добавлю, что в азербайджанском индустриальном парке "Экономическая зона Аразской долины" уже функционирует новый технический Центр грузовых автомобилей КАМАЗ, который может полностью обслуживать транспортный парк, эксплуатируемый в этом регионе. Напомним, что в индустриальном парке "Экономическая зона долины Араз" на сегодняшний день зарегистрированы одиннадцать бизнес-субъектов, чьи инвестиции в различные проекты оцениваются в 68 миллионов манатов. В настоящее время в парке уже действует одно предприятие (имеется в виду техцентр КАМАЗ, возведенный Татарстаном – ред.), еще два начнут работать в течение года. Государственные органы рассматривают в настоящее время девять обращений от субъектов бизнеса, которые хотят стать резидентами промпарка.

В целом же, эту промышленно-экономическую зону планируется сфокусировать на производстве металлоконструкций, а также облицовочных и изоляционных материалов. В перспективе существенные инвестиции ожидаются и в области производства строительных материалов, поскольку в Джебраильском районе зафиксированы пять миллионов кубометров песчаных залежей, а также гравий, вулканический пепел, порода для изготовления пиленого камня, глина для кирпичей, цементное сырье, гипс, известь, яшма, а в предгорьях - залежи железа и хрома, необходимые для производства рудных концентратов. Таким образом, на наших глазах формируется промышленная инфраструктура и товарная база (включая предоставление различных услуг) для нового автомобильного сегмента в системе МТК "Север-Юг". Главное, чтобы решения, к которым пришли Ильхам Алиев и Ибрагим Раиси, были подтверждены новым руководством Ирана. Дело в том, что следующим этапом, запланированным, по существу, параллельно, должно стать строительство железной дороги от азербайджанской границы до города Джульфа в створе коридора "Араз". В целом, этот проект даст серьезный импульс развитию экономики возрождаемых районов. Напомним, что в рамках пересмотра государственного бюджета на 2024 год правительство Азербайджана планирует увеличить расходы на восстановление новых районов до 4 миллиардов 855,8 миллиона манатов (около 2,6 миллиарда долларов). Эти средства будут расходоваться в модели взаимодействия государственного сектора и частного бизнеса.