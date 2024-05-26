Латвия вкладывает миллионы в «армию дронов»

Латвия в этом году инвестирует €20 млн в создание «армии дронов» в Национальных вооруженных силах (НВС) страны. Об этом сообщил латвийский министр обороны Андрис Спрудс, пишет Delfi.

По его словам, такое решение принято с учетом «опыта Украины».

«Видя, насколько важны дроны в военных действиях и руководствуясь опытом Украины, мы можем объявить о запуске инициативы в этом году. Метафорически мы можем говорить о строительстве армии дронов», — сказал Спрудс.

Согласно сообщению министра в соцсети X, в июне на полигоне Селия планируется открыть «мобильный тренировочно-испытательный полигон для дронов».

Как отмечает Delfi, в рамках коалиции по дронам в этом году на поддержку Украины будет выделено до €20 млн, аналогичная сумма будет вложена в развитие «армии дронов» для латвийских ВС. В эту сумму входит как создание инфраструктуры, так и приобретение беспилотников на сумму не менее €10 млн (в том числе у латвийских предприятий).