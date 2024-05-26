Украина дала совет Армении

То, что делает сегодня Армения, в любом случае приведёт к удаче, сказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Поздравляя Ереван с Днем Первой Республики, украинский политик пожелал удачи и отметил, что ему «очень симпатична» Армения.

«Главное пожелание – правильно всегда выбирать союзников и не верить тем, кто лицемерен. Я думаю, что то, что делает сегодня Армения, в любом случае приведёт к удаче и значит, она не зря выбрала для себя быть самой собой в своё время».

Подоляк отметил, что в современном мире «страна, которая имеет сильную внутреннюю волю, где есть такой мощный внутренний стержень, никогда не останется одна».

«Мне симпатично, что есть такой очень мощный внутренний стержень, когда люди знают, кто они, понимают, что такое Армения, понимают цену, которую Армения платит за право быть такой, какой она хочет быть, за свою свободу, и это вызывает только уважение, симпатию и желание всегда помочь, поддержать и не только словом, но и действиями», - добавил он.