Ильхам и Мехрибан Алиевы встретились с жителями Ходжалы добавлено фото; обновлено 14:30
28 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Арзу Алиева встретились с жителями, переселившимися в город Ходжалы.
Глава государства вручил ключи от квартир жителям Ходжалы.
Затем президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Арзу Алиева вместе с жителями посмотрели город Ходжалы, ознакомились с проводимыми здесь работами и Генеральным планом города.
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Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Арзу Алиева ознакомились с условиями, созданными после ремонта и реконструкции в 15 многоквартирных зданиях в городе Ходжалы, сообщает официальный сайт главы государства.