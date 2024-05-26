Экс-главу «Моссада» обвиняют

Бывшего директора службы внешней разведки Израиля «Моссад» Йоси Коэна обвинили в угрозах Фату Бенсуду и ее семье, занимавшей с 2012 по 2021 год пост прокурора Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщает Guardian.

Коэн был главой разведывательного управления с января 2016 по июнь 2021 года. «Директор «Моссада» Йоси Коэн лично участвовал в секретном заговоре с целью оказания давления на Фату Бенсуду, чтобы она отказалась от расследования по Палестине», — утверждается в материале.

По словам высокопоставленного израильского чиновника, пожелавшего остаться анонимным, деятельность Коэна была одобрена властями Израиля. Четыре других источника утверждают, что Бенсуда проинформировала небольшую группу должностных лиц МУС о давлении Коэна.

Издание пишет, что сначала Коэн пытался наладить отношения с прокурором, «очаровать» ее и склонить к сотрудничеству с Израилем. Не добившись желаемого, он начал угрожать Бенсуду, уверяя, что ей «не стоит вмешиваться в дела, которые могут поставить под угрозу» ее безопасность или безопасность ее семьи.