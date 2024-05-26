Русские заявили об ударах по украинцам под Харьковом
Группировка войск «Запад» нанесла удары по украинским силам в районе города Купянск в Харьковской области и Красного Лимана в Донецкой области, сообщает Министерство обороны России.
«Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 57-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Купянск Харьковской области и Красный Лиман Донецкой народной республики», — говорится в сообщении Минобороны РФ.
Также говорится, что подразделения группировки отразили три контратаки штурмовых групп 115-й механизированной бригады ВСУ и 31-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Белогоровка и Червоная Диброва в Луганской области.