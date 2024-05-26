Соратник Эрдогана заявил об угрозе раздела Турции

На севере Сирии затевается «новая игра», заявил глава ультраправой Партии националистического движения Турции Девлет Бахчели.

«11 июня на северо-востоке Сирии пройдут так называемые муниципальные выборы. Это означает новый этап раздела Турции», - сказал Бахчели, призвав в этой связи налаживать сотрудничество с властями Сирии.

«Для предотвращения вторжения террористической организации Турция должна наладить мосты с сирийским правительством. Надо вырвать терроризм с корнем, используя военные методы. Стыдно, что США используют террор как политический инструмент. Поддержка США терроризма в соседних регионах представляет для Турции чрезвычайную угрозу», - сказал Бахчели.