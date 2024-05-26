Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 14:41

Как и ожидалось, кандидатом от оппозиции на пост премьер-министра Армении выдвинулся архиепископ Баграт Галстанян, лидер очередного движения протеста против правительства Никола Пашиняна. Правда, гипотетическое назначение Галстаняна противоречит Конституции Армении, в соответствии с которой у премьер-министра не должно быть иностранного подданства. И даже если Галстанян откажется от гражданства Канады, он должен ждать как минимум четыре года, чтобы претендовать на этот пост.

С другой стороны, конституционное «вето» можно преодолеть за счет двух третей голосов в парламенте Армении, на что представители оппозиции рассчитывать, естественно, не могут. Потому-то, собственно, выдвижение Галстаняна кандидатом от объединенной оппозиции не стало политической сенсацией и существенным образом не увеличило число людей, вышедших на улицы с требованием отставки Пашиняна. Судя по всему, российские политические круги разочарованы преподобным Галстаняном и все меньше верят в возможности отстранения Пашиняна от власти путем мирных протестов. Автор пространной статьи о событиях в Армении, опубликованной в российской газете «Известия», утверждает, что Пашинян столкнулся с самой серьезной политической угрозой за последние три года, однако маневрам Галстаняна мешает откровенная слабость оппозиции. «Движение Галстаняна – это первый прецедент в постсоветской истории Армении, когда протест оппозиции возглавляет представитель церкви, - пишет обозреватель «Известий». - На фоне митингов премьер-министр Никол Пашинян, подчеркнув, что Армянская апостольская церковь не впервые в истории становится агентом влияния, пообещал решить этот вопрос за «два-три месяца». В частности, команда Пашиняна недвусмысленно намекнула на территории, принадлежащие армянскому духовенству, которые могли бы быть интересными государству, а также подчеркнула возможность отмены налоговых льгот для церкви».

Тем временем большинство независимых наблюдателей, даже несмотря на активность протестного движения Галстаняна, считают, что у сторонников «Тавуш во имя родины» нет шансов сместить действующую власть. «Любые политические процессы подобного рода могут быть успешными и привести к реализации намеченных целей только в том случае, если они сопровождаются расколом правящих элит, - считает политолог и эксперт по Южному Кавказу Андрей Арешев. - Однако по состоянию на текущий момент я не вижу признаков раскола элит в Армении». По мнению эксперта, помешать протестующим может поддержка правительства Пашиняна со стороны стран Запада, а также Турции и Азербайджана. Арешев считает, что иностранные государства устраивает внешнеполитический вектор правительства Пашиняна, что затрудняет протестующим задачу по смещению власти. «На сегодняшний момент режим достаточно устойчив, - считает заведующий сектором Кавказа ИМЭМО РАН Вадим Муханов. - И у архиепископа Баграта Галстаняна, и у людей, которые его поддерживают, и у других оппозиционных сил нет серьезной системной повестки. Они не могут ничего предложить армянскому обществу». В результате, как считают в экспертном сообществе, отсутствие у оппозиции ярко выраженного лидера и конструктивной повестки позволяют Пашиняну избавляться в ходе дебатов от политических оппонентов.

«Баграт достаточно популярен, но проблема в том, что оппозиция в целом не особо популярна, что ограничивает маневренность Галстаняна, - комментирует ситуацию армянский политолог Грант Микаелян. - Кроме того, власть доминирует в социальных сетях и СМИ. Да, угроза смещения Никола Пашиняна сейчас самая реальная за последние три года. Но, полагаю, риски все еще не достигли критических отметок, и власть может по-прежнему управлять ситуацией». Российская газета «Коммерсантъ» также представила обширную публикацию о политических процессах в Армении, свидетельствующую о том, что после ноября 2020 года Никол Пашинян удивительно устойчив ко всем попыткам свергнуть его. «Армянский премьер раз за разом демонстрировал поразительную политическую живучесть, в том числе потому, что ему противостояли так называемые бывшие - политики, уже находившиеся в прошлом у власти и оставившие о себе не самую добрую память в широких народных массах, - пишет «Коммерсантъ». - Между ними и Николом Пашиняном армяне не раз выбирали последнего, не поддерживая протесты против него не только на досрочных выборах, но и своим бездействием». Как отмечает научный сотрудник ИМЭМО РАН Станислав Притчин, премьер-министр Пашинян, исходя из личного опыта, явно не спешит завязывать с оппозицией диалог. «Это означало бы легитимизацию протеста, выведение его на институциональный уровень, придание лидерам оппозиции политической субъектности, – констатирует российский эксперт. - Кроме того, в отличие от протестов предыдущих лет (период после окончания Второй Карабахской войны 2020 года – ред.), Пашинян теперь использует в борьбе с оппозицией силовые методы…»