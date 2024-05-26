Польский пограничник получил ножевое ранение, которое ему нанес иностранец, пытавшийся прорваться через шлагбаум на границе с Беларусью. Об этом сообщила польская пограничная служба, пишет «Европейская правда».

Как отметили в ведомстве, в районе погранзаставы в Дубиче Церковном группа примерно из 50 иностранцев бросала в сторону польских патрулей ветки и камни. Во время попытки мигрантов силой пересечь границу один из них нанес ножевое ранение польскому военному.