На польско-белорусской границе неспокойно видео
Польский пограничник получил ножевое ранение, которое ему нанес иностранец, пытавшийся прорваться через шлагбаум на границе с Беларусью. Об этом сообщила польская пограничная служба, пишет «Европейская правда».
Как отметили в ведомстве, в районе погранзаставы в Дубиче Церковном группа примерно из 50 иностранцев бросала в сторону польских патрулей ветки и камни. Во время попытки мигрантов силой пересечь границу один из них нанес ножевое ранение польскому военному.
Раненому была оказана первая медицинская помощь. В это время иностранцы напали на раненого и офицера, который оказывал помощь. Военнослужащего доставили в больницу.
Незадолго до этого инцидента в результате нападения мигрантов в Беловеже пограничника ударили бутылкой. Раненого также доставили в больницу. Кроме того, в Дубичах Черкесских во время попытки группы из девяти иностранцев незаконно пересечь границу один из них ранил пограничника в руку палкой, к которой был прикреплен нож. Ему оказали медицинскую помощь в больнице.