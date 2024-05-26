Еще одна страна за удары по России

Нидерланды поддержали предоставление Украине возможности бить западным оружием по территории России.

«Совершенно очевидно, что они [украинцы] должны наносить удары и внутри России, поэтому, с моей точки зрения, это не должно быть предметом дискуссий, и я надеюсь, что другие страны, которые имеют другую позицию, изменят ее», – заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен. По ее мнению, сейчас Украина сражается «со связанной за спиной одной рукой».

Ранее ту же позицию, что и Оллонгрен, высказывали представители Великобритании, Швеции и Латвии.