Секретари Совбеза Ирана и России поговорили о безопасности
Глава Совбеза России Сергей Шойгу провел телефонный разговор с секретарем Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Ахмадианом, сообщают российские СМИ.
«Подробно обсуждены перспективы дальнейшего взаимодействия России и Ирана в области безопасности», - говорится в сообщении пресс-службы аппарата российского Совбеза.
Секретарь Совбеза РФ подчеркнул в разговоре с иранским коллегой, что Москва и Тегеран «продолжат сотрудничество на высоком уровне». Ахмадиан в свою очередь пригласил Шойгу посетить Тегеран.