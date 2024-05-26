Медленное поступление оружия от США и наложенные ограничения на его использование демотивируют украинцев и приводят к территориальным потерям на фронте на фоне непрерывного российского наступления, в частности, под Харьковом. Об этом пишет New York Post.

"Сейчас россияне имеют инициативу по всему театру. Они диктуют место, время, интенсивность и темп военных действий. Украинцы остались на заднем плане и вынуждены реагировать", - сказал изданию Джордж Баррос, руководитель "российской" группы американского Института изучения войны.

Как отмечает автор публикации, только что анонсированный новый пакет американской помощи на 275 миллионов долларов может быть слишком малым и слишком запоздалым с учетом полугодовой паузы в поставках.

"Эта задержка дорого стоила, заставив Украину уступить дополнительную территорию, одновременно создав моральный кризис для добровольческих вооруженных сил страны", - говорится в публикации.

Как отметил Джордж Баррос, в мае прошлого года подобных проблем с набором добровольцев в ВСУ не было, ведь украинцы сохраняли высокий боевой дух и имели надежду на победу. Эта надежда исчезла из-за серии территориальных потерь и задержки западной помощи.

"[Украинские силы] чувствуют себя брошенными. Моральный дух низкий, они не чувствуют поддержки. Они знают, что округ Колумбия (Вашингтон) ограничивает их способность защищаться. Они не в восторге от того, чтобы воевать, потому что понимают, что есть дефицит материалов, что нет гарантии, что они будут оснащены, вооружены и обучены должным образом", - говорит Баррос.

По мнению аналитика, текущих американских поставок оружия и боеприпасов вряд ли будет достаточно, чтобы Украина могла начать эффективные контрнаступления против России. Эксперт убежден, что Вашингтон должен кардинально пересмотреть свое отношение к поддержке Украины.

"Мы даем им достаточно, чтобы избежать катастрофы, когда ситуация становится очень ужасной, но этого недостаточно. Пока мы проводим политику, которая сознательно связывает украинцам руки за спиной, пока мы посылаем помощь способом, который играет на руку российскому командованию, мы не позволяем украинцам достичь успеха", - говорит Баррос.