Кремль: Знает только Путин...

Каким может быть ответ России на удары по ее территории со стороны Украины, знает президент Владимир Путин, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, российские военные принимают необходимые контрмеры. «Это знают наши военные. Это знает Верховный главнокомандующий и наши военные, которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся», — сказал Песков, не приведя каких-либо подробностей.

Так пресс-секретарь отреагировал на предложение генсека НАТО Йенса Столтенберга, что страны Запада должны разрешить использование поставляемого им Украине оружия для ударов по территории РФ. Этот вопрос официально обсудят на уровне министров обороны Евросоюза сегодня, 28 мая. Направлять своих военных в Украину НАТО не намерена.