Государственной инспекции безопасности дорожного движения России (ГИБДД) вернули название Госавтоинспекция (ГАИ), сообщил начальник Главного управления Михаил Черников.

«Мы сейчас стали Госавтоинспекцией, ГИБДД убираем, законодательно урегулировали. Милиция не знаю [будет ли], но Госавтоинспекция уже есть», — заявил он.

Госавтоинспекция существовала с середины 1930-х годов, переименование в ГИБДД произошло в конце 90-х, но в начале 2000 года президент России Владимир Путин издал указ, согласно которому аббревиатуры ГИБДД и ГАИ считались равнозначными. Ведомство предлагали переименовать в начале 2010-х, когда шла реформа (и милиция стала полицией). ГИБДД сохранила название.