Страны - члены коалиции противовоздушной обороны призвали Швецию подождать с поставкой Украине самолетов-истребителей JAS 39 Gripen, потому что Украина сосредоточена на внедрении самолетов F-16. Об этом сказал министр обороны Швеции Поль Йонсон, которого цитирует издание Aftonbladet.

По его словам, просьба к Швеции прозвучала после «интенсивных переговоров» с другими странами коалиции. Он говорит, что передача шведских Gripen не соответствует тому, как «коалиция смотрит на внедрение двух систем (F-16 и Gripen) одновременно».

«Мы ни в коем случае не исключаем, что в будущем это может стать актуальным, но сейчас в центре внимания украинской стороны — реализация программы F-16», — сказал Йонсон.