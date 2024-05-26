Противостояние в Украине во многом превратилось в войну дронов. Россия поначалу отставала в этой схватке, но затем стала закупать беспилотники Shahed у Ирана, а потом и производить их на заводе в городе Елабуге в Татарстане, в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Алабуга», пишет издание The Wall Street Journal.

Основным источником рабочей силы для завода стала Уганда. В начале 2023 г. его представители приезжали в столицу страны Кампалу, где было организовано собеседование с местными студентками, следует из рекламного видеоролика самой ОЭЗ и рассказов участников мероприятия.

Как пояснил WSJ заместитель директора местной школы Джозеф Казибве, который вместе с другими учителями, администраторами и студенческими лидерами подбирал кандидатов для собеседования, россияне интересовались студентками, показывавшими хорошие результаты в изучении естественных наук в старшей школе. Им предлагали зарплату втрое выше, чем в Уганде (по данным WSJ, африканки получают в «Алабуге» почти $1000 — это около 90 000 рублей по текущему курсу, при том что средняя зарплата в России составила в феврале, по данным Росстата, 78 432 рубля), бесплатный перелет и проживание, университетский диплом.

По словам Казибве, он не знал, что девушки будут собирать беспилотные летательные аппараты: «Наша работа - найти подходящих кандидатов. После этого за процесс полностью отвечают русские».