Путин пригрозил Западу

По словам Путина, «нужно проводить серьезный и глубокий анализ по вопросу о легитимности президента Украины»: Если выборы на Украине не проводятся в период военного положения, это не значит, что президентский срок пролонгируется».

Российский президент также заявил, что «по законам Украины верховная власть после истечения президентских полномочий должна быть передана спикеру парламента».

«Единственной легитимной властью в Украине остаются Верховная Рада и ее спикер. Окончательный ответ на вопрос о легитимности власти должна дать политическая и правовая система Украины, это не так уж и сложно», - добавил Путин.

Комментируя заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о применении западного оружия для ударов по Украине, Путин заявил, что помнил его премьер-министром Норвегии, и тогда Столтенберг «деменцией не страдал»: «Столтенберг, говоря о применении высокоточного оружия по РФ, не может не знать, что такие удары могут наноситься без участия украинских военных только с использованием космических средств. События на Харьковском направлении были спровоцированы действиями Запада. Россия создает зону безопасности. В случае применения дальнобойного оружия ВСУ России вновь придется принимать решения о санитарной зоне».

По словам Путина, «представители стран НАТО, особенно в Европе, особенно в малых странах, должны отдавать отчет, с чем они играют. Они должны помнить о том, что это, как правило, государства с небольшой территорией и с очень плотным населением. Это фактор, который они должны иметь в виду».