Путин о признании Россией «Талибана»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что движение «Талибан» теперь является властью в Афганистане.

По его словам, которые приводят российские СМИ, РФ надо исходить из сложившихся реалий и выстраивать с ним отношения.

«Как выстраивать отношения, это другой вопрос. Но выстраивать как-то надо. Это же люди, которые контролируют страну, являются властью в Афганистане. Надо исходить из реалий. Мы в контакте со многими партнерами», – сказал президент РФ во время пресс-конференции в Ташкенте.