В Индии согласились покупать российскую нефть за рубли

По словам собеседников агентства, сделка предполагает покупку RIL двух партий нефти Urals объемом по 1 млн баррелей, а также одного или двух грузов сорта ESPO Blend объемом около 700 тыс. баррелей. В материале Reuters отмечается, что компания позднее может приобрести дополнительно до четырех партий Urals. Партии Urals будут закупаться со скидкой $3 за баррель к цене эталонного сорта Dubai, а ESPO Blend — со скидкой $1.

Индийская нефтеперерабатывающая компания Reliance Industries Limited (RIL) подписала годовой контракт с «Роснефтью» (MOEX: ROSN) о покупке как минимум 3 млн баррелей нефти в месяц с оплатой в рублях. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

ESPO (Eastern Siberia Pacific Ocean) — смесь видов нефти, добываемых в Восточной Сибири. Сорт транспортируется по нефтепроводу Восточная Сибирь—Тихий океан.

«Индия является стратегическим партнером нефтяной компании «Роснефть»,— сообщила российская компания в ответ на запрос агентства. В сообщении отмечается, что «Роснефть» не комментирует конфиденциальные соглашения с партнерами.

В «Роснефти» отметили, что стоимость продаваемого сырья формируется одинаковыми механизмами вне зависимости от того, являются компании частными или государственными.

Проводить оплату за нефть в рублях будут индийский банк HDFC и Газпромбанк. Собеседники агентства не предоставили более подробную информацию о механизме оплаты. HDFC Bank и Газпромбанк на запросы Reuters не ответили. Опрошенный агентством трейдер, занимающийся торговлей российской нефтью, сообщил, что цена нефти будет оцениваться в долларах США вне зависимости от того, в какой валюте будет проходить оплата по счетам.

Reuters пишет, что расчеты в рублях за российский экспорт важны для России, поскольку она стремится «компенсировать влияние западных санкций на финансовую систему». В материале агентства отмечается, что Москва испытывает сложности с получением платежей за нефть и нефтепродукты, так как банки Китая, Турции и ОАЭ усилили контроль за расчетами на фоне угроз вторичных санкций со стороны США.

RIL — крупнейшая частная компания Индии, имеет обширные активы в энергетике, добыче углеводородного сырья, нефтепереработке, розничной торговле, телекоммуникациях. Ей принадлежит крупный нефтеперерабатывающий комплекс в Джамнагаре.