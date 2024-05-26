По словам Карасина, «было бы идеально» открыть генконсульство уже в 2024 году, поскольку это «позволит России и Азербайджану устранить диспаритет во взаимном консульском присутствии».

Как уже сообщалось, Россия готовится открыть генеральное консульство в Ханкенди. Об этом на встрече в Москве с председателем комитета по международным и межпарламентским связям Милли Меджлиса Самедом Сеидовым заявил глава комитета Совета Федерации по международным отношениям, бывший заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин.

Отметим, что о намерении России открыть генеральное консульство в Азербайджане говорила еще в феврале 2023 года председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на встрече с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой.

В то время, предполагалось, что дипломатическое представительство появится в Гяндже, втором по величине городе Азербайджана.

Напомним в этой связи, что, исходя из дипломатической практики, генеральные консульства открываются обычно не в столицах государств, а в регионах, имеющих важное значение с точки зрения экономических связей, либо же там, где компактно проживают граждане соответствующей страны. В основном функция генконсульств состоит в выдаче и замене паспортов и других документов, а также в приеме документов для получения визы.

Отметим, что между Азербайджаном и Россией действительно существует определенный дисбаланс по количеству генеральных консульств. Если Азербайджан имеет их в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, где проживает большое число граждан Азербайджана, уехавших на заработки в Россию, то дипломатические представительства Российской Федерации ограничиваются на данный момент только посольством в Баку. К примеру, в Гяндже во время последних президентских выборов в России избирательный участок для граждан этой страны был открыт в местном Центре русской общины.