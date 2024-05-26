Зачем России генконсульство в Ханкенди? главный вопрос
Как уже сообщалось, Россия готовится открыть генеральное консульство в Ханкенди. Об этом на встрече в Москве с председателем комитета по международным и межпарламентским связям Милли Меджлиса Самедом Сеидовым заявил глава комитета Совета Федерации по международным отношениям, бывший заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин.
По словам Карасина, «было бы идеально» открыть генконсульство уже в 2024 году, поскольку это «позволит России и Азербайджану устранить диспаритет во взаимном консульском присутствии».
Отметим, что о намерении России открыть генеральное консульство в Азербайджане говорила еще в феврале 2023 года председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на встрече с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой.
В то время, предполагалось, что дипломатическое представительство появится в Гяндже, втором по величине городе Азербайджана.
Напомним в этой связи, что, исходя из дипломатической практики, генеральные консульства открываются обычно не в столицах государств, а в регионах, имеющих важное значение с точки зрения экономических связей, либо же там, где компактно проживают граждане соответствующей страны. В основном функция генконсульств состоит в выдаче и замене паспортов и других документов, а также в приеме документов для получения визы.
Отметим, что между Азербайджаном и Россией действительно существует определенный дисбаланс по количеству генеральных консульств. Если Азербайджан имеет их в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, где проживает большое число граждан Азербайджана, уехавших на заработки в Россию, то дипломатические представительства Российской Федерации ограничиваются на данный момент только посольством в Баку. К примеру, в Гяндже во время последних президентских выборов в России избирательный участок для граждан этой страны был открыт в местном Центре русской общины.
Согласно дипломатической практике, если то или иное государство разрешило другой стране открыть на своей территории несколько консульств, оно вправе рассчитывать на аналогичное право. То есть в желании официальной Москвы расширить свое дипломатическое присутствие в Азербайджане нет ничего удивительного.
Вопрос в другом: а почему не в Гяндже, а именно в Ханкенди? Ведь в этом городе вообще нет граждан Российской Федерации, а российский воинский контингент, дислоцированный в соседнем Ходжалы, из Азербайджана уже выведен.
Этот риторический вопрос из ряда безответных…