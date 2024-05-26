Публикация Эрдогана об Азербайджане

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на своей странице в соцсети поделился публикацией по случаю 28 Мая - Дня независимости. Соответствующая публикация размещена в соцсети Х.

"Поздравляю Азербайджан с 28 мая - Днем независимости. От всего сердца разделяю заслуженную гордость и радость всех наших азербайджанских братьев и сестер. С уважением чту память героев, павших во имя независимости", - говорится в публикации турецкого лидера.