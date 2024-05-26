Публикация Эрдогана об Азербайджане
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на своей странице в соцсети поделился публикацией по случаю 28 Мая - Дня независимости. Соответствующая публикация размещена в соцсети Х.
"Поздравляю Азербайджан с 28 мая - Днем независимости. От всего сердца разделяю заслуженную гордость и радость всех наших азербайджанских братьев и сестер. С уважением чту память героев, павших во имя независимости", - говорится в публикации турецкого лидера.
“Tek Millet, İki Devlet” ruhuna sahip olduğumuz Azerbaycan'ın 28 Mayıs Bağımsızlık Günü'nü tebrik ediyor, tüm Azerbaycanlı kardeşlerimizin haklı gururunu ve sevincini yürekten paylaşıyorum. Müstakillik uğruna şehit düşen kahramanlarımızı saygı ve rahmetle yâd ediyorum. 🇹🇷🇦🇿 pic.twitter.com/mzDrFqLCFt— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 28, 2024