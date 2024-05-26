Зеленский о двух путях к победе Украины

Украина идет к победе в войне с Россией двумя путями - военным и дипломатическим, сказал президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Бельгии Александером де Кроо в Брюсселе во вторник, 28 мая.

«Прежде всего, если мы хотим справедливости - а Украина, как демократическое государство, требует этого от демократического мира - обязательно Украина должна победить. Но я хочу без громких заявлений. Сложно побеждать только оружием. Мы должны знать, что Украина очень хочет, чтобы война закончилась как можно быстрее, но справедливо», - цитируют украинские СМИ президента Зеленского.

По его словам, оружие нужно, «чтобы нас не разрушили дотла, чтобы нас не оккупировали»: «Россия этого хочет с начала полномасштабной агрессии. Нам нужно отбиваться от этого зла. Сегодня мы видим, что Россия не сама: идет открытая поставка оружия от Ирана, не только дронов, но и ракет. Идет поставка оружия, артснарядов и ракет от Северной Кореи».

Также Зеленский отметил, что «есть некоторые вещи, о которых мы публично не говорим, но мы видим эти поставки»: «Видим от наших разведок и не говорим, пока не будет 100% фактов о поставках от того или иного государства российскому злу… Параллельно с этим мы должны идти по дипломатическому пути, чтобы война не шла десятилетие. Дипломатический путь мы предложили - Саммит мира».