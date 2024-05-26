Российская Федерация активизировала кампанию по набору иностранных наемников для войны против Украины, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления разведки Минобороны Украины.

Согласно сообщению, речь идет о рекрутинге живой силы в Центральной Африке. Утверждается, что вербовкой африканцев для их участия в штурмах в Украине занимается специально созданное подразделение Министерства обороны России.

Наемников привлекают стартовой денежной выплатой в 2000 долларов за подписание контракта, обещают ежемесячное обеспечение в 2200 долларов, медицинское страхование, а также российский паспорт для солдата и членов его семьи.