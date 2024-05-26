Эльнур Мамедов, автор haqqin.az 17:52

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что Европа, имеющая большое количество внешних и внутренних врагов, рискует исчезнуть с политической карты мира, назвав в качестве причин войну в Украине, декарбонизацию экономики и подъем национализма. «У Европы никогда не было столько врагов, как сейчас, - подчеркнул президент Франции на мероприятии в Берлине в честь 75-летия Конституции ФРГ. - Причем и внутри, и снаружи. Она проживает экзистенциальный момент, когда может умереть…»

Схожее по духу заявление Эммануэль Макрон сделал, выступая ранее перед студентами Сорбонны. Но если официальной реакции Берлина на эксцентричное предупреждение французского лидера пока не последовало, то во Франции оно было встречено с нескрываемым скепсисом. Смысл высказываний Макрона сводится к следующему – поскольку обеспечение безопасности в Европе перестает быть политическим приоритетом для США, Старому Свету необходимо самому позаботиться о себе, разработав и воплотив в жизнь собственную оборонную стратегию. В последнее время Макрон все чаще призывает партнеров обеспечить надежную защиту государств Евросоюза, создать независимую от НАТО европейскую оборонную инициативу, а также не допустить победы России в Украине. Президент Франции также публично признал, что Европа не добилась результатов практически во всех сферах, включая вопросы миграции, безопасности, борьбы с организованной преступностью и терроризмом.

Рассуждая же об экономике, Макрон выразил надежду, что к 2030 году, нарушая правила торговли, как это делают сегодня США и КНР, Евросоюз может стать мировым лидером с целевыми стратегиями финансирования в пяти секторах будущего, включая искусственный интеллект, новые источники энергии и космос. Справедливости ради отметим, что главные проблемы Евросоюза с конкурентной борьбой Китая и США связывают и другие видные политики. К примеру, недавно об этом заявил, выступая в Гуверовском институте в США, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Он, в частности, выразил сожаление, что Брюссель не может поступить так же, как Вашингтон, «поскольку Евросоюз — это не государство, у нас нет Пентагона и казначейства, как у США». Но и Боррель, как и Макрон, не смогли указать выход из сложившейся ситуации и внятно объяснить, каких именно действий в этой ситуации ЕС ждет от Вашингтона.

Но то Боррель, представитель старой школы, по канонам которой дипломат должен трижды подумать, прежде чем промолчать. А вот импульсивный соотечественник героев Дюма-отца просто не может спокойно наблюдать за тем, как «умирает» Евросоюз. В результате Макрон отправился с государственным визитом в ФРГ, чтобы заодно наладить испортившиеся отношения с «главным машинистом» экономического локомотива ЕС - бундесканцлером Олафом Шольцем. Но, видимо, забыл, что еще в конце прошлого года международные институты отмечали, что именно две ведущие экономики ЕС, то есть Германия и Франция, загнали еврозону в рецессию. Правда, Еврокомиссия ждет восстановления экономики уже к середине 2024 года, чему должно способствовать увеличение потребления на фоне стабильного рынка труда, устойчивый рост заработной платы и продолжающееся снижение темпов инфляции. Но, по мнению аналитиков, это маловероятно. Так, согласно декабрьскому комментарию Fitch Ratings, снижение уровня мировой торговли бьет по экспорту Еврозоны, в то время как ужесточение кредитной политики оказывает давление на инвестиции.