Путин о польских военных в Украине

Польские военные контингенты в случае их ввода в Украину впоследствии не покинут эту страну, считает президент РФ Владимир Путин.

«То польские власти заявляют, что готовы направить свои контингенты. Мы слышим польскую речь, там много наемников из Польши. Если зайдут какие-то контингенты европейских стран вместе с поляками, то другие уйдут, а поляки – никогда», - цитирует Интерфакс Путина.

«Это очевидная вещь, для меня, во всяком случае, точно. Может быть, я ошибаюсь, но вряд ли», - уверяет президент РФ.

Он также назвал «чушью и дурью» заявления о том, что иностранные контингенты будут размещены на границах Украины, чтобы высвободить стоящих там сейчас украинских военных.