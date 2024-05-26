В Киев поступили гневные звонки из Берлина и Вашингтона…

ВСУ один раз использовали систему Patriot из Германии для ударов "на свое усмотрение". В ответ в адрес Киева поступили гневные звонки из Берлина и Вашингтона с угрозой прекратить поставки зенитных ракет, если подобный инцидент повторится. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

Немецкие журналисты подчеркивают, что Россия ежедневно бомбит Харьковскую область тысячами ракет и почти 5000 артиллерийских снарядов в день. Украине не разрешено стрелять в ответ ни одним западным снарядом. Столь же мрачно обстоят дела в Украине, когда дело доходит до авиаударов, добавляет издание. Теоретически большая часть используемых российских авиабаз находится в пределах досягаемости вооружений, полученных Киевом от западных стран. Но все это оружие не должно использоваться для уничтожения российских самолетов на земле.

"Украине также не разрешено использовать западные ПВО против атак российских самолетов - ей приходится ждать, пока бомбардировщики выпустят свои крылатые ракеты, и они уже пролетят над украинской территорией, чтобы бороться с ними. По информации Bild, украинская армия как минимум один раз использовала систему Patriot из Германии для самостоятельных действий. Реакция: гневные звонки из Берлина и Вашингтона и угрозы прекратить поставки зенитных ракет, если подобный инцидент повторится", - отмечено в материале.